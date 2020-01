Biometrische identificatietechnieken stuiten op steeds minder weerstand. Zo heeft een overgrote meerderheid van de Belgen er geen probleem mee om een vingerafdruk te gebruiken om de smartphone te ontgrendelen, of om toegang te krijgen tot het werk, luchthavens en de eigen woning.

De bredere acceptatie van biometrische technieken blijkt uit onderzoek van het Vias Institute. Van de duizend ondervraagde Belgen toont 58 procent zich bereid om op deze manier een stukje privacy in te ruilen voor meer veiligheid. Jongeren stellen zich het meest kritisch op: met 51 procent is slechts iets meer dan de helft voorstander om privacy in te ruilen voor veiligheid.

Veruit de bekendste toepassing van biometrie is de vingerafdruk om de eigen smartphone te ongrendelen. Vier op de vijf ondervraagden ziet daar geen graten in. Ook op het werk (71 procent), luchthavens (69 procent) en de eigen woning (63 procent) vinden veel Belgen het geen probleem om toegang te krijgen via een vingerafdruk. Opvallend: voor winkelcentra is dat slechts 36 procent.

Verder is ongeveer tachtig procent van de bevraagden voorstander van het gebruik van vingerafdrukken en bewakingscamera's door de politie. Voor biometrische identificatie via spraakherkenning of een gelaats- of irisscan door de politie is beduidend minder animo: daar schommelen de percentages tussen de vijftig en zestig procent.

