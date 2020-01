Binnenkort worden de eerste elektronische identiteitskaarten uitgereikt waarvoor burgers hun vingerafdrukken moeten afstaan. Nu blijkt dat ook minderjarigen dat moeten doen.

Het was tot voor kort onduidelijk of de omstreden maatregel om vingerafdrukken te bewaren op de eID ook van toepassing was op minderjarigen. Maar nu het KB op 20 december werd gepubliceerd blijkt dat dit wel het geval is en dat vanaf 12 jaar, of enkele maanden ervoor, wanneer jongeren een oproep krijgen om hun eerste eID af te halen. Dat schrijft De Standaard op basis van Polinfo.be.

Volgens De Standaard wijst binnenlandminister De Crem naar de Europese verordening. Die vraagt enkel een vrijstelling voor kinderen onder de zes jaar. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit is kritisch en zal het KB verder bekijken. Vooral omdat het hier om de combinatie gaat van biometrische gegevens en minderjarigen gaat.

De wet om vingerafdrukken op de eID te bewaren werd in november 2018 gestemd. Wanneer de identiteitskaart wordt uitgelezen worden de afdrukken gedurende drie maanden in een centrale databank bewaard. De testperiode begint nu, tegen eind april zal het in elke gemeente gebeuren.

Maar de aanpak krijgt ook felle kritiek. Onder meer cryptografen van de KU Leuven hebben hun bedenkingen en ook privacy-activisten vinden de maatregel te ver gaan. De regering wil met de maatregel identiteitsfraude tegengaan. Maar in praktijk gaat het vooral om fraude waar bijvoorbeeld een crimineel met de identiteitskaart van iemand anders probeert te frauderen. Maar dan moet het ook gaan om een geval waarbij dader en slachtoffer erg op elkaar lijken vooraleer een vingerafdruk een werkelijk verschil kan maken.

