Itsme wordt ook de komende drie jaar het mobiele identificatieplatform voor overheidsdiensten. De toepassing werd er vorig jaar zo'n 35 miljoen keer gebruikt.

Itsme werd in januari 2018 erkens als authenticatiemiddel op de federale authenticatiediensten (Federal Authentication Services of FAS). Dat betekent dat het als digitaal identificatiemiddel dezelfde waarde heeft als de eID en dus geschikt is om in te loggen bij overheidsdiensten.

Die overeenkomst wordt nu verlengd met drie jaar. 'De applicatie itsme garandeert dat alle burgers hun identiteit gemakkelijk kunnen bewijzen. Deze eenvoud combineert ook efficiëntie en veiligheid. Een geslaagde samenwerking tussen de overheid en een private onderneming die ongetwijfeld een essentiële bouwsteen vormt voor de versterking van het vertrouwen dat essentieel is voor de ontwikkeling van een steeds meer digitale samenleving.' Aldus Mathieu Michel, staatssecretaris voor onder meer Digitalisering.

Itsme is een privéinitiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC en de drie telecomnetwerken. Het gebruik ervan zit in stijgende lijn, vorig jaar groeide het aantal gebruikers tot boven de twee miljoen.

Ook het 'marktaandeel' neemt daarbij toe. In 2018 gebeurde 8,48 procent van de authenticaties bij overheidsdiensten via Itsme. Eind 2019 was dat 21,5 procent (van de 72,3 miljoen authenticaties op de FAS) en afgelopen jaar steeg dat naar 33,6 procent (op 134,8 miljoen aanmeldingen). Al blijft de 'klassieke' inlogmethode met een eID en kaartlezers voorlopig nog het populairst met 42,5 procent.

Update 15.45 uur:

De vermelde cijfers zijn het aantal authenticaties bij federale overheidsdiensten, waar Itsme een deel van verzorgt. In een eerstere versie van dit stuk stond dat die cijfers allemaal op Itsme sloegen, dat klopt niet en is aangepast.

Itsme werd in januari 2018 erkens als authenticatiemiddel op de federale authenticatiediensten (Federal Authentication Services of FAS). Dat betekent dat het als digitaal identificatiemiddel dezelfde waarde heeft als de eID en dus geschikt is om in te loggen bij overheidsdiensten.Die overeenkomst wordt nu verlengd met drie jaar. 'De applicatie itsme garandeert dat alle burgers hun identiteit gemakkelijk kunnen bewijzen. Deze eenvoud combineert ook efficiëntie en veiligheid. Een geslaagde samenwerking tussen de overheid en een private onderneming die ongetwijfeld een essentiële bouwsteen vormt voor de versterking van het vertrouwen dat essentieel is voor de ontwikkeling van een steeds meer digitale samenleving.' Aldus Mathieu Michel, staatssecretaris voor onder meer Digitalisering.Itsme is een privéinitiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC en de drie telecomnetwerken. Het gebruik ervan zit in stijgende lijn, vorig jaar groeide het aantal gebruikers tot boven de twee miljoen.Ook het 'marktaandeel' neemt daarbij toe. In 2018 gebeurde 8,48 procent van de authenticaties bij overheidsdiensten via Itsme. Eind 2019 was dat 21,5 procent (van de 72,3 miljoen authenticaties op de FAS) en afgelopen jaar steeg dat naar 33,6 procent (op 134,8 miljoen aanmeldingen). Al blijft de 'klassieke' inlogmethode met een eID en kaartlezers voorlopig nog het populairst met 42,5 procent.Update 15.45 uur:De vermelde cijfers zijn het aantal authenticaties bij federale overheidsdiensten, waar Itsme een deel van verzorgt. In een eerstere versie van dit stuk stond dat die cijfers allemaal op Itsme sloegen, dat klopt niet en is aangepast.