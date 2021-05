Het Overlegcomité van de verschillende regeringen van het land heeft woensdag een nieuwe stap gezet in de geplande uitrol van 5G in ons land: het wetsontwerp van bevoegd minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) over de veiling van 5G-rechten is goedgekeurd.

Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo. De knoop over de verdeling van de inkomsten wordt pas later doorgehakt. De beslissing over een eventuele vierde telecomspeler volgt mogelijk nog voor de zomer.

De discussie over de uitrol van 5G of supersnel mobiel internet sleept al langer aan. Er is niet alleen sprake van een stuk wantrouwen aan Franstalige kant over de technologie, ook de discussie over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van de licenties zorgt voor vertraging. De kwestie is woensdag opnieuw besproken op het Overlegcomité. Daar is beslist groen licht te geven aan het wetsontwerp van minister De Sutter dat voorziet in de veiling van 5G-frequenties.

Spectrumreservatie

De moeilijke knoop over de verdeling van de inkomsten wordt pas doorgehakt 'na het organiseren van de veiling', klinkt het. 'Daarbij zal rekening worden gehouden met het belang van media in het frequentie-gebruik'. De veiling is voorzien voor het voorjaar van 2022. Het wetsontwerp over de veiling van de 5G-rechten wordt nu ter stemmming voorgelegd aan de Kamer, waarna de bijhorende kb's naar de Raad van State gaan ter advies, legt het kabinet-De Sutter uit.

Die koninklijke besluiten moeten de eventuele instap van een vierde telecomspeler mogelijk maken en regelen ook de hele omkadering daarrond, zoals de spectrumreservatie. Het Overlegcomité komt daarna opnieuw samen om de aanbevelingen van de Raad van State te bekijken en te beslissen of er een vierde speler komt en welke voorwaarden daar dan aan gekoppeld worden. Dat Overlegcomité zou mogelijk nog vlak voor het zomerreces plaatsvinden.

Lees ook: Citymesh wil volwaardige vierde operator worden

Citymesh en het Limburgse IT-bedrijf Cegeka lieten vorige week weten dat ze zich officieel kandidaat stellen om de vierde telecomoperator op de Belgische markt te worden, naast Proximus, Orange en Telenet. De twee bedrijven bundelden vorig jaar al de krachten om een telecomaanbod voor de zakelijke markt aan te bieden, maar willen zich nu dus ook richten op de consumentenmarkt. Volgens Citymesh formuleerde telecomwaakhond BIPT alvast een positief advies, omdat de komst van een vierde speler de prijzen voor mobiel internet kan doen zakken. Citymesh en Cegeka mikken op het volledige spectrumpakket, waarbij ze evenveel capaciteit zouden hebben als Proximus.

Minister De Sutter is alvast tevreden dat er een nieuwe stap gezet is in het 5G-dossier. 'Dit is een belangrijk dossier voor ons land en Europa, want de uitrol van 5G heeft ook een rechtstreeks gevolg op het Belgische relanceplan na de coronacrisis', zegt ze. 'Het belang is dan ook enorm voor zowel ons bedrijfsleven als onze consumenten.'

