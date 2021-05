Zakelijke telecomspeler Citymesh breidt zijn ambities stevig uit. Het wil de komende tien jaar een nationaal netwerk uitbouwen en boort ook de consumentenmarkt aan. Een nieuwe concurrent voor Proximus, Telenet en Orange staat op.

Citymesh, waar de Limburgse IT-speler Cegeka sinds dit jaar een meerderheidsparticipatie in heeft, maakt al enkele jaren furore als eerst telecomspeler met 5G-spectrum. Door de instap van Cegeka versmolten de telecomambities van de twee, maar telkens klonk het dat ze zich enkel op de zakelijke markt zouden richten.

100 miljoen euro

Dat is voortaan niet langer het geval. Het bedrijf laat formeel weten kandidaat te zijn voor een vierde licentie, met het volledig spectrumpakket van 700MHz, 900MHz, 1400MHz, 1800MHz en 2000MHz, bovenop 2600MHz en 3500 MHz die het al in handen heeft. Tegelijk geeft het aan een nationaal netwerk uit te rollen in de komende jaren, inspanningen die gepaard gaan met een investering van honderd miljoen euro.

Dat de ambities zo snel worden uitgebreid is een combinatie van omstandigheden. Politiek liggen de kaarten goed voor een vierde speler, en er is de spectrumveiling die het bedrijf de kans geeft om evenveel capaciteit te kopen als de drie bestaande mobiele netwerken.

Tegelijk is wie spectrum op 700 MHz koopt ook verplicht om een nationaal netwerk uit te rollen. 'We willen dat spectrum voor verschillende use cases op de zakelijke markt, maar gezien we dan ook verplicht zijn om een dekkend netwerk te bouwen, en we alles in huis hebben voor simkaarten, provisioning en andere infrastructuur, hebben we nagedacht wat onze opties zijn ' legt Mitch De Geest, CEO van Citymesh, uit aan Data News. 'En of je een simkaart voor consumenten of zakelijke klanten activeert, daar zit weinig verschil op.'

Nationaal netwerk

Een nationaal netwerk uitbouwen dat kan concurreren met Proximus, Telenet/Base of Orange vraagt niet alleen investeringen maar ook tijd. Het bedrijf geeft zichzelf tien jaar de tijd om een netwerk te bouwen met een vergelijkbare dekking. Maar de eindgebruiker mag daar niets van merken.

Zo heeft Citymesh sinds vorig jaar een deal met Proximus om hun vast en mobiel netwerk te mogen gebruiken op plaatsen waar het zelf geen dekking heeft. In de vorige regering, waar huidig premier De Croo verantwoordelijk was voor Telecom, was ook sprake om een vierde speler sowieso het netwerk van de concurrentie te laten gebruiken in afwachting van de uitbouw van een eigen netwerk. In praktijk wil dat zeggen dat een klant van Citymesh, met een Citymesh-simkaart naadloos wisselt tussen hun netwerk en dat van Proximus.

'Vandaag zijn we volop bezig om ons te koppelen aan het netwerk van Proximus. We hebben dus al toegang tot een nationaal mobiel netwerk, maar naarmate we onze eigen cellen activeren, kunnen we klanten gaan bedienen met ons eigen netwerk op ons eigen spectrum,' zegt De Geest.

Nieuwe naam

Die vierde operator zal waarschijnlijk niet de naam Citymesh of Cegeka gebruiken. 'We willen geen verwarring met wat Citymesh en Cegeka vandaag doen. Iedereen blijft hier ook op post.' Aldus De Geest. 'Wel gaan we een nieuwe entiteit oprichten waar we mensen gaan samenbrengen met ervaring in een B2C-aanpak, met een klantendienst, helpdesk en de marketing rond een mobiele B2C speler.'

Daarbij lijkt het er op dat die vierde operator een soort virtuele operator (MVNO) wordt op de infrastructuur van Citymesh. Vergelijk het met Mobile Vikings, dat telecomdiensten aanbiedt op het netwerk van Proximus, tegelijk ook in handen is van Proximus, maar grotendeels apart opereert van het moederbedrijf.

Citymesh, waar de Limburgse IT-speler Cegeka sinds dit jaar een meerderheidsparticipatie in heeft, maakt al enkele jaren furore als eerst telecomspeler met 5G-spectrum. Door de instap van Cegeka versmolten de telecomambities van de twee, maar telkens klonk het dat ze zich enkel op de zakelijke markt zouden richten.Dat is voortaan niet langer het geval. Het bedrijf laat formeel weten kandidaat te zijn voor een vierde licentie, met het volledig spectrumpakket van 700MHz, 900MHz, 1400MHz, 1800MHz en 2000MHz, bovenop 2600MHz en 3500 MHz die het al in handen heeft. Tegelijk geeft het aan een nationaal netwerk uit te rollen in de komende jaren, inspanningen die gepaard gaan met een investering van honderd miljoen euro.Dat de ambities zo snel worden uitgebreid is een combinatie van omstandigheden. Politiek liggen de kaarten goed voor een vierde speler, en er is de spectrumveiling die het bedrijf de kans geeft om evenveel capaciteit te kopen als de drie bestaande mobiele netwerken. Tegelijk is wie spectrum op 700 MHz koopt ook verplicht om een nationaal netwerk uit te rollen. 'We willen dat spectrum voor verschillende use cases op de zakelijke markt, maar gezien we dan ook verplicht zijn om een dekkend netwerk te bouwen, en we alles in huis hebben voor simkaarten, provisioning en andere infrastructuur, hebben we nagedacht wat onze opties zijn ' legt Mitch De Geest, CEO van Citymesh, uit aan Data News. 'En of je een simkaart voor consumenten of zakelijke klanten activeert, daar zit weinig verschil op.'Een nationaal netwerk uitbouwen dat kan concurreren met Proximus, Telenet/Base of Orange vraagt niet alleen investeringen maar ook tijd. Het bedrijf geeft zichzelf tien jaar de tijd om een netwerk te bouwen met een vergelijkbare dekking. Maar de eindgebruiker mag daar niets van merken.Zo heeft Citymesh sinds vorig jaar een deal met Proximus om hun vast en mobiel netwerk te mogen gebruiken op plaatsen waar het zelf geen dekking heeft. In de vorige regering, waar huidig premier De Croo verantwoordelijk was voor Telecom, was ook sprake om een vierde speler sowieso het netwerk van de concurrentie te laten gebruiken in afwachting van de uitbouw van een eigen netwerk. In praktijk wil dat zeggen dat een klant van Citymesh, met een Citymesh-simkaart naadloos wisselt tussen hun netwerk en dat van Proximus.'Vandaag zijn we volop bezig om ons te koppelen aan het netwerk van Proximus. We hebben dus al toegang tot een nationaal mobiel netwerk, maar naarmate we onze eigen cellen activeren, kunnen we klanten gaan bedienen met ons eigen netwerk op ons eigen spectrum,' zegt De Geest.Die vierde operator zal waarschijnlijk niet de naam Citymesh of Cegeka gebruiken. 'We willen geen verwarring met wat Citymesh en Cegeka vandaag doen. Iedereen blijft hier ook op post.' Aldus De Geest. 'Wel gaan we een nieuwe entiteit oprichten waar we mensen gaan samenbrengen met ervaring in een B2C-aanpak, met een klantendienst, helpdesk en de marketing rond een mobiele B2C speler.'Daarbij lijkt het er op dat die vierde operator een soort virtuele operator (MVNO) wordt op de infrastructuur van Citymesh. Vergelijk het met Mobile Vikings, dat telecomdiensten aanbiedt op het netwerk van Proximus, tegelijk ook in handen is van Proximus, maar grotendeels apart opereert van het moederbedrijf.