Federale aanklagers en beursregulators onderzoeken de opties die de Amerikaanse miljardairs Barry Diller en David Geffen namen op Activision Blizzard-aandelen in januari, slechts enkele dagen voordat de maker van videogames instemde met de overname door Microsoft. Dat meldt The Wall Street Journal. Ook naar Alexander von Furstenberg, zoon van modeontwerpster Diane von Furstenberg, loopt een onderzoek.

Diller, Geffen en Von Furstenberg boekten met hun transacties een ongerealiseerde winst van zo'n 60 miljoen dollar (zo'n 55 miljoen euro). De drie namen vlak voor de overname opties om Activision-aandelen te kopen voor 40 dollar per stuk. Na de acquisitie steeg het aandeel van de game-ontwikkelaar aanzienlijk; momenteel schommelt de koers rond de 80 dollar.

'Een gelukkige gok'

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de optietransacties de wetten op handel met voorkennis hebben geschonden, terwijl beurswaakhond SEC afzonderlijk een civiel onderzoek uitvoert naar handel met voorkennis.

Volgens Diller beschikte geen van de drie mannen, die elkaar privé kennen, vooraf over 'niet-openbare informatie over de overname door Microsoft', zei hij tegen The Wall Street Journal. 'Het was gewoon een gelukkige gok. We hebben gehandeld op basis van geen enkele informatie van wie dan ook. Het is een van die toevalligheden.'

Diller is onder meer voorzitter van mediaconglomeraat IAC en de Expedia Group en is getrouwd met Diane von Furstenberg. Geffen is vooral bekend als oprichter van filmdistributeur DreamWorks en verschillende platenmaatschappijen, waaronder DGC Records. Diller en Geffen zijn beide vooraanstaande donateurs van de Democratische Partij.

