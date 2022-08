Barracuda is nu definitief in handen van KKR, het securitybedrijf was de afgelopen vier jaar in handen van Thoma Bravo.

'We zijn klaar om onze volgende groeifase samen met KKR waar te maken en gaan verder met het investeren in ons team en in ons productportfolio om innovatieve cybersecurityoplossingen te bieden aan onze klanten en partners', zegt Hatem Naguib, sinds vorig jaar CEO van Barracuda. 'We zijn Thoma Bravo dankbaar voor hun waardevolle strategische en operationele ondersteuning in de afgelopen vier jaar.'

Barracuda heeft naar eigen zeggen meer dan tweehonderdduizend klanten wereldwijd. In 2017 betaalde Thoma Bravo 1,6 miljard dollar voor het bedrijf. Hoeveel KKR nu voor de overname betaalt is niet bekend.

'We zijn klaar om onze volgende groeifase samen met KKR waar te maken en gaan verder met het investeren in ons team en in ons productportfolio om innovatieve cybersecurityoplossingen te bieden aan onze klanten en partners', zegt Hatem Naguib, sinds vorig jaar CEO van Barracuda. 'We zijn Thoma Bravo dankbaar voor hun waardevolle strategische en operationele ondersteuning in de afgelopen vier jaar.'Barracuda heeft naar eigen zeggen meer dan tweehonderdduizend klanten wereldwijd. In 2017 betaalde Thoma Bravo 1,6 miljard dollar voor het bedrijf. Hoeveel KKR nu voor de overname betaalt is niet bekend.