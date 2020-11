De Zweedse investeringsmaatschappij EQT voert volgens Bloomberg gesprekken met KPN om de Nederlandse operator over te nemen.

EQT werd vorige maand door Bloomberg al vernoemd als partij die onderzoekt of het KPN wil overnemen. Nu zegt hetzelfde persagentschap op basis van eigen bronnen dat er eerste gesprekken lopen rond een 'vriendelijke overname'.

De kandidaat-overnemer heeft in haar portefeuille al meer telecomactiviteiten, onder meer rond glasvezel. In Nederland zelf heeft het een belang in Delta Fiber. Daarnaast is het bedrijf ook actief bij Deutsche Glasfaser en het Maltese Melita.

Formeel staat KPN niet te koop. CEO Joost Farweck gaf volgens Bloomberg bij de recentste kwartaalresultaten nog te kennen dat dat niet op de planning staat, al sluit hij ook niets uit. 'Als er een interessant voorstel langskomt dan kunnen we altijd luisteren, maar we zijn er niet op gefocust,' klonk het toen.

Dat EQT op een zogenaamde vriendelijke overname mikt is bijna vanzelfsprekend. In het verleden probeerde onder meer Carlos Slim (2013) het bedrijf over te nemen, maar de Nederlandse overheid verzette zich daartegen. De huidige aandelenstructuur van KPN maakt het ook moeilijk om via een vijandig overanme de macht over het bedrijf te verwerven.

