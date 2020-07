Nadat Kerridge Commercial Systems eerder dit jaar het Antwerpse Infomat overnam, koopt het bedrijf nu ook het Nederlandse Unit4 Wholesale. De Benelux-ambities van KCS mogen duidelijk zijn.

Kerridge Commercial Systems (KCS) is een leverancier van ERP-software, diensten en supportoplossingen voor groothandel-, distributie-, verhuur- en installatieklanten. Het bedrijf is wereldwijd actief, maar focust alsmaar nadrukkelijk op Europa én meer bepaald ook de Benelux. In maart kocht het in ons land nog Infomat, en ondertussen laat KCS weten dat het ook Unit4 Wholesale in Nederland overgenomen heeft.

Unit4 Wholesale is een 100% Nederlands softwarebedrijf dat meer dan 40 jaar bestaat en voornamelijk (groot)handelsbedrijven automatiseert via een eigen ERP-systeem waarvoor het ook enkele Belgische klanten heeft. Unit4 Wholesale zal de bestaande softwareoplossingen ook na de overname blijven onderhouden en ondersteunen, maar tegelijkertijd wel het KCS-portfolio aan zijn klanten introduceren.

"Met deze acquisitie verdubbelen we onze inkomsten op het Europese continent. Unit4 Wholesale in de KCS-groep brengen zal onze aanwezigheid in deze sector in de Benelux versterken, verdiepen en een belangrijk platform vormen voor verdere groei in Europa", aldus Ian Bendelow, CEO van Kerridge Commercial Systems. KCS, met hoofdkantoor in Hungerford (UK) bedient 30.000 klanten wereldwijd en telt meer dan 1.000 werknemers wereldwijd. In Nederland en België zijn de teams verdeeld over vier locaties.

