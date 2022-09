De Franse hostingprovider OVH heeft een nieuw datacenter geopend in Straatsburg, anderhalf jaar nadat een felle brand twee datacenters heeft verwoest.

De opening van SBG5, zoals de nieuwe site heet, gebeurde in aanwezigheid van enkele Franse politici zoals Eurocommissaris Thierry Breton (bevoegd voor oa Digitalisering) en de Franse minister voor Economie Bruno Le Maire..

Het nieuwe gebouw pakt het enigszins beter aan qua brandveiligheid dan vroeger. Batterijen en andere ondersteunende infrastructuur staan voortaan buiten het eigenlijke datacenter. Aansluitingen voor glasvezel gebeurt langs beide kanten van het gebouw, maar er werd ook geïnvesteerd in muren die gedurende twee uur brand kunnen doorstaan en er werd beter geïnvesteerd in branddetectie en automatische blussystemen.

© OVH

Dat staat in contrast met het datacenter dat in maart 2021 volledig in de vlammen op ging. Die brand zou zijn ontstaan door water in een omvormer, maar ook het ontbreken van een automatisch blussysteem en andere ontwerpfouten zorgen er voor dat de brand in SBG1, die later oversloeg naar SBG2, zo fel kon worden.

Uitbreiding in Frankrijk en daarbuiten

In totaal wil OVH tegen 2024 vijftien nieuwe sites openen. Naast Frankrijk kijkt het daarvoor ook naar Duitsland (2023 en 2024) en het Canadese Toronto (2023). Ook in Mumbai (India) komt er dit jaar nog een datacenter van OVH en in Singapore komt er een tweede site volgend jaar.

