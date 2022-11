Franse datacenterspecialist OVHCloud krijgt de hoogst mogelijke lening van de Europese Investeringsbank. Daarmee wil het een pak nieuwe datacenters in Europa en daarbuiten bouwen.

OVH is vandaag al een grote datacenterspeler, die zich vooral positioneert als budgetspeler. Het heeft vandaag 33 datacenters operationeel waarmee het maar liefst 1,6 miljoen klanten bedient in 140 landen.

Met een lening van 200 miljoen euro van de EIB wil het tegen eind 2024 vijftien nieuwe datacenters openen, waarvan tien in Europa. Al stonden die plannen al langer vast, zo sprak OVH in september die ambitie uit bij de opening van een nieuw datacenter in Straatsburg, een dik jaar na de grote brand daar.

Het is de eerste keer dat de EIB zo'n bedrag investeert in een pure cloudspeler. De lening past in de strategie voor meer Europese autonomie rond nieuwe technologie.

OVH bestaat sinds 1999 en werd opgericht door Octave Claba, vandaag voorzitte van het bedrijf. De dagelijkse leiding is in handen van CEO Michel Paulin. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Roubaix.

