Securitybedrijf Palo Alto Networks heeft een overeenkomst gesloten met Expanse om het bedrijf over te nemen. Expanse is gespecialiseerd in 'attack surface management', het beheer van kwetsbaarheden.

Palo Alto Networks betaalt zo'n 800 miljoen dollar voor Expanse, omgerekend 680 miljoen euro. Die prijs wordt deels betaald in contanten (570 miljoen euro) en deels in vervangende aandelenbeloningen (110 miljoen euro). De overname wordt waarschijnlijk nog voor eind januari afgerond.

Expanse focust zich op aanvalsoppervlakken. Het bedrijf lijst de verschillende IT-middelen op die voor een bedrijf in verbinding staan met het internet, en die dus mogelijk kwetsbaar zijn voor aanvallen. "Het is onze missie om risico's te ontdekken en verlichten die niemand anders kan vinden", aldus Tim Junio, mede-oprichter en CEO van Expanse in een persmededeling.

Voor Palo Alto is het al de derde overname dit jaar. Het securitybedrijf heeft de voorbije jaren zijn portfolio stevig uitgebreid door kleinere bedrijfjes in te lijven. In april nam het nog SD-WAN-leverancier Cloudgenix over voor 420 miljoen dollar.

