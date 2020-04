Security- en netwerkbedrijf Palo Alto Networks heeft Cloudgenix gekocht voor 420 miljoen dollar. De start-up levert SD-WAN diensten.

Palo Alto Networks is het voorbije jaar op een uitgebreide shoppingtrip. De nieuwste acquisitie van het bedrijf is Cloudgenix, een start-up die software-defined wide area networks (SD-WAN) levert met een focus op beveiliging en procedures die in lijn zijn met de securityregels van bedrijven zelf. De aankoop past in Palo Alto's zogeheten SASE-oplossing, een end-to-end beveiligd netwerkplatform.

Bedoeling van het systeem is om satellietkantoren en, welja, thuiswerkers, de mogelijkheid te geven om veilig van op afstand op het bedrijfsnetwerk in te loggen. Palo Alto Networks heeft het voorbije jaar meerdere bedrijven overgenomen die in dat rijtje passen, om zichzelf om te turnen van een meer klassieke beveiliger naar een netwerkspeler. In september kocht het IoT-speler Zingbox, en eerder in 2019 waren onder meer cloud native securitybedrijf Twistlock, serverless securitybedrijf Puresec, en AI-beveiliger Demisto aan de beurt.

