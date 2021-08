Elk jaar rond deze tijd verschijnt er een nieuwe versie van Parallels Desktop. De software om op een Mac andere besturingssystemen te virtualiseren is alweer toe aan editie 17. De ontwikkelaars hadden er dit keer een serieuze kluif aan. Dat heeft uiteraard alles te maken met Windows 11 en Apples nieuwe M1-processor.

De nieuwste computers van Apple worden niet langer aangedreven door een Intel-processor, maar door de eigen M1-krachtbron van het fruitmerk. Intel en Microsoft waren decennialang twee handen op één buik, en ook Mac-gebruikers konden daardoor moeiteloos Windows en pc-applicaties op hun machines draaien. Daar was zelfs geen Parallels voor nodig, want met Boot Camp voorzag Apple zelf ook al in een manier om Windows als tweede OS te installeren.

Huzarenstukje

Met de M1 verdwijnt die vertrouwde Intel-architectuur. Softwareontwikkelaars moeten hun programma's stuk voor stuk 'universeel binair' maken, om compatibel te zijn met Intel-chips én de nieuwe processor, en ook de developers van Parallels Desktop ontkwamen daar de voorbije maanden niet aan. Dat was echter maar één deel van het - toch wel - huzarenstukje. Er was immers ook nog Microsoft, dat tamelijk onverwacht de komst van Windows 11 aankondigde.

Normaal gesproken draait Parallels Desktop zijn digitale hand niet om voor een volgende Windows-versie. Maar met Windows 11 is iets bijzonders aan de hand. Het stelt niet alleen hogere systeemvereisten dan Windows 10, maar vereist bovendien ook de aanwezigheid van TPM 2.0. TPM staat voor Trusted Platform Module en is een chip waarin onder meer cryptografische sleutels worden bewaard. De technologie bestaat al enkele jaren, maar zit niet standaard in elke pc. En al helemaal niet in een Mac.

De ontwikkelaars van Parallels Desktop 17 hebben dat probleem weten te omzeilen met een virtuele TPM-chip die, net als de echte hardware, ondersteuning biedt voor BitLocker en Secure Boot.

Prijzen en versies

Parallels Desktop 17 kost 79,99 euro in de vorm van een jaarabonnement, of kan eenmalig worden aangeschaft voor 99,99 euro. Voor een upgrade naar een onbeperkt geldige licentie betaal je 49,99 euro. Er is ook een uitgebreidere Pro-versie met een abonnementskost van 99,99 euro per jaar.

