Parlement benoemt directeurs Gegevensbeschermingsautoriteit

Het parlement heeft vannacht gestemd over de benoeming van de vijf directeurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie.

De benoeming hing al een tijdje in de lucht. Vorige week kwam de Commissie Justitie achter gesloten deuren samen over de benoeming. Sinds vannacht is die benoeming ook formeel gebeurd. Twee bronnen bevestigen aan Data News onderstaande namen.

In totaal worden vijf mensen benoemd. David Stevens wordt directeur van het algemeen Secretariaat. Charlotte Dereppe voor de eerstelijnsdienst. Alexandra Jaspar wordt hoofd van het kenniscentrum, Peter Van den Eynde van de inspectiedienst en Hielke Hijmans van de geschillenkamer.

Het gaat om een benoeming die in principe zes jaar geldt en éénmalig hernieuwbaar is met zes jaar. Volgens onze informatie zou er wel na drie jaar geroteerd worden waarbij onder andere Alexandra Jaspar het algemeen secretariaat zou leiden.

De benoemingsronde voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is daarmee nog niet afgerond. Er worden ook nog zes leden voor het kenniscentrum aangeduid, net zoals zes leden voor de geschillenkamer. Die komen vermoedelijk volgende week aan bod.

Hoewel de GBA al op 23 mei van start ging als opvolger van de Privacycommissie, duurde het tot nu vooraleer de benoemingsprocedure rond was. De vijf kandidaten hebben allen een achtergrond gerelateerd aan privacy en data. David Stevens is bedrijfsjurist en Europees DPO bij The Nielsen Company. Charlotte Dereppe is raadgever op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy (Philippe De Backer). Alexandra Jaspar is hoofd DPO en compliance bij bpost. Peter Van den Eynde is rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie en Hielke Hijmans is onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht.

Beltug, de vereniging van ICT-beslissers, laat alvast weten dat het tevreden is dat er eindelijk een directiecomité is. "We kijken uit naar de visie en de prioriteiten van de nieuwe directie bij de GBA. We zullen ook constructief meewerken om snel tot antwoorden te komen op de vele vragen van onze bedrijven"

Beltug wijst er op dat het nog zeer veel vragen krijgt over de GDPR-wetgeving. De vroegere Privacycommissie heeft hierover wel geïnformeerd, maar het was wachten op de nieuwe directeurs vooraleer bepaalde vragen, onder meer over de praktische toepassing van de wet, konden worden beantwoord.