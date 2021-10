Microsoft heeft een patch klaar om de bugs op te lossen die maken dat sommige toepassingen op AMD Ryzen chips tot vijftien procent trager werken.

Twee weken geleden raakte bekend dat twee bugs er voor zorgen dat de combinatie van AMD en Windows 11 sommige apps en games trager doet werken. In één geval ligt de latency (reactietijd) van de L3 cache drie keer hoger dan op Windows 10. Bij de tweede bug wordt een thread niet op de snelste core uitgevoerd. De exacte impact hangt af van de toepassing, maar algemeen presteren sommige dingen minder goed dan zou moeten.

Volgens Ars Technica zou er sinds dit weekend een patch beschikbaar zijn voor Windows Insiders, die in de komende dagen ook naar alle Windows 11 gebruikers komt.

Eerste update geen verbetering

Aanvankelijk was er wat ongerustheid onder AMD-bezitters, nadat de eerste update voor Windows 11 vorige week het probleem niet aanpakte en naar verluidt zelfs erger maakte. AMD liet daarom onder meer op Reddit weten dat er nog steeds werd gewerkt aan een oplossing, die vermoedelijk in de komende dagen wordt uitgerold.

