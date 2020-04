Paul Cormier gaat voortaan Red Hat leiden. Hij volgt Jim Whitehurst op die naar moederbedrijf IBM verhuist.

Cormier werkt sinds 2001 voor Red Hat en is binnen het bedrijf onder meer de drijvende kracht achter de shift naar het abonneemodel. Onder zijn beleid deed het bedrijf 25 overnames en transformeerde het van een pure Linux-speler naar een breder servicebedrijf op basis van opensource-technologie. Hij was tot op heden executive vicepresident Engineering.

De nieuwe CEO volgt Jim Whitehurst op die sinds kort president is bij IBM. Daar volgt hij Arvind Krishna op, die binnenkort CEO van IBM wordt. Daarnaast blijft Whitehurst wel voorzitter van Red Hat. IBM nam Red Hat eind 2018 over voor 34 miljard dollar.

