Digital Intelligence-bedrijf ABBYY heeft Paul Nizov benoemd tot nieuwe Chief Information Security Officer. Nizov brengt meer dan vijftien jaar aan technische, juridische en militaire ervaring met zich mee.

In zijn nieuwe rol is Nizov verantwoordelijke voor de security binnen het leadershipteam van ABBYY, beheert hij het securityrisico en ziet hij toe op de strategische, operationele en budgettaire aspecten van veilige softwareontwikkeling, dataprivacy en informatiesecurity.

Voor ABBYY was Nizov werkzaam bij Ernst & Young, waar hij de MENA Managing Director of Cybersecurity was. Tijdens zijn vier jaar in het Midden-Oosten werkte Nizov met klanten uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten over het opzetten van cybersecuritymogelijkheden om regionale bedreigingen te bestrijden. Voorafgaand aan zijn tijd in deze regio, richtte zijn werk zich op het beveiligen van kritische infrastructuur in Noord-Amerika via posities bij de U.S. Nuclear Regulatory Commission en Booz Allen Hamilton.

Nizov heeft een Juris Doctor-diploma van de SMU Dedman School of Law, een bachelor of science-diploma in Electrical Engineering van de University of Texas in Dallas en de volgende informatiesecuritycertificeringen: CISSP en CISM.

