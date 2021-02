Pauwels Consulting doet haar zesde overname op twee jaar tijd. Het neemt het ter ziele gegane IT consultant DCI grotendeels over.

DCI werd opgericht in 1997 en heeft haar vestiging in Sint-Niklaas. Het bedrijf leverde management services, outsourcing services en field services, maar moest recent de boeken neerleggen.

Pauwels Consulting neemt nu via de curator de eerste twee delen van het bedrijf, inclusief achttien mensen, over. De afdeling field services paste niet in de strategie van het bedrijf en verhuist dus niet mee.

Het bedrijf van oprichter en managing director Bert Pauwels is al twee jaar aan een stevig overnamepad bezig. De teller staat intussen op zes bedrijven. Vorige maand nam het nog het Nederlandse Open Web over, de derde Nederlandse overname op een jaar tijd.

