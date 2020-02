Het Nederlandse Bruggenbouwers is voortaan onderdeel van Pauwels Consulting. Het is de tweede overname in Nederland op één maand tijd.

Bruggenbouwers specialiseert zich in detacheringen voor civieltechnische en infrastructurele projecten in België en Nederland.Het bedrijf bestaat sinds 2011 en werd opgericht door de broers Patrick en Sander Bochem en Marc Heijens. De oprichters blijven ook na de integratie aan boord bij Pauwels Consulting.

Nog geen maand geleden nam Pauwels Consulting nog Developers.nl over. een gelijkaardig bedrijf dat zich richt op IT project sourcing. Het Gentse consultancybedrijf nam de afgelopen jaren verschillende bedrijven over en telt vandaag 1100 medewekers in België, Frankrijk en Nederland. Goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro.

