Het betalingssysteem Apple Pay was in ons land tot nu toe alleen toegankelijk voor klanten van BNP Paribas, KBC en ING. Paybonsai brengt daar verandering in. Door in deze 'groene betaalapp' een virtuele Mastercard aan een bankrekening te koppelen, kan voortaan iedere iOS-gebruiker contactloos met Apple Pay betalen.

De Antwerpse start-up Bonsai is een door de Nationale Bank van België geaccrediteerde bankonafhankelijke instelling, co-founded door Peter Op de Beeck. Hun betaalapp Paybonsai zorgt ervoor dat er voor elke tien betalingen die via de dienst worden uitgevoerd, een boom wordt geplant. Onlangs werd de mijlpaal van 110.000 geplante bomen bereikt.

Intussen telt de app meer dan 90.000 actieve gebruikers, die volgens Bonsai samen zo'n 1.300 ton CO2 per jaar besparen. De ambitie is om tegen 2025 twintig miljoen bomen te planten.

Partnerschappen

Naast Apple Pay, via een iPhone of Apple Watch, maakt Paibonsai ook betalingen mogelijk via Google Pay. 'De app is nu de enige niet-bancaire dienst die beide systemen toelaat in België', klinkt het in een persbericht. De start-up zet ook stevig in op partnerschappen. Een voorbeeld is het festival SMA(A)K, dat Paybonsai als enige betaalmethode gebruikt.

