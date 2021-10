Het betalingsbedrijf PayPal 'streeft op dit moment geen overname na van Pinterest'. Dat zegt PayPal, nadat eind vorige week geruchten waren opgedoken dat het het digitale prikbord voor afbeeldingen wilde kopen.

Persbureau Bloomberg meldde vorige week op basis van ingewijden dat de bedrijven gesprekken voeren over een mogelijke samenvoeging. PayPal zou daarbij 70 dollar per Pinterest-aandeel bieden, waarmee het internetbedrijf 45 miljard dollar (38,6 miljard euro) waard zou zijn.

Uit de korte reactie van PayPal valt niet af te leiden of de geruchten fout waren, of dat de gesprekken voorlopig op niets zijn uitgedraaid. De koers van het aandeel Pinterest, die de voorbije week duidelijk was gestegen, daalde na de PayPal-mededeling wel meteen met 13 procent. Het aandeel PayPal won daarentegen 4,8 procent.

