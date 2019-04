De pc-markt blijft dalen: wereldwijd met 4,6 procent in het eerste kwartaal van 2019. Maar de verkoop van bedrijfstoestellen groeit wel. Dat meldt Gartner.

Wereldwijd werden er 4,6 procent minder pc's verscheept in het eerste kwartaal van dit jaar. In de emea-regio bleef de daling beperkt tot 2,2 procent, zo meldt Gartner. Midden vorig jaar beleefde de pc-markt nochtans een voorzichtige heropleving, maar een te verwachten tekort aan processors duwde de markt toch opnieuw naar beneden. Mikako Kitagawa, senior principal analyst bij Gartner, ziet dat de top-3 fabrikanten wél hun voordeel uit het tekort aan componenten wisten te halen. "Zij hebben hun focus verschoven naar meer high-end producten en zo marktaandeel ingewonnen van de kleinere leveranciers die maar met moeite aan de nodige cpu's geraakten", klinkt het.

De wereldwijde pc-markt in het eerste kwartaal van 2019. © Gartner

Het vreemde resultaat is dat ondanks de globale daling in de markt de top-3 leveranciers - Lenovo, HP Inc en Dell - toch stand hielden en zelfs hun marktpositie nog versterken. Lenovo groeit met 6,9% en is met 22,5% wereldwijd marktleider in de pc-markt. De groei is voor een groot stuk te danken aan de joint venture met Fujitsu. HP Inc volgt met 21,9% (+0,8%), en Dell is met 17,6% (+1,5%) de nummer 3. Apple, Asus en Acer volgen verderop met respectievelijk 6,8%, 6,2% en 5,7%. Alle overige fabrikanten zijn samen dus wel nog altijd goed voor bijna 20 procent van de markt.

Veel vraag naar Chromebooks en zakelijke pc's

In deze cijfers zijn wel de ultramobiele pc's zoals een Microsoft Surface inbegrepen, maar Chromebooks of iPads niet. Chromebooks groeien wel met dubbele cijfers. "Mochten we de Chromebooks wel meetellen, dan zou de totale markt niet met 4,6 maar slechts met 3,5 procent dalen", rekent Kitagawa ons voor.

In alle regio's ziet Gartner wel sterke vraag naar zakelijke pc's: gedreven nog steeds door de overstap in bedrijven naar het Windows 10 besturingssysteem. Zeker in de emea-regio worden méér pc's verscheept in het enterprise segment. Al denkt het onderzoeksbureau wel dat 2019 het laatste jaar wordt waarin de zakelijke pc-markt een positieve impact zal zien door de migratie naar Windows 10. De vraag naar consumer-pc's valt in onze regio trouwens wel tegen: consumenten zijn weinig geneigd om hun oudere pc's te vervangen.