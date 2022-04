Na twee sterke jaren door de pandemie, lijkt de verkoop van laptops en desktops weer te dalen. Al doen kantoortoestellen het een stuk beter.

Zowel Gartner als IDC zien voor de eerste drie maanden van dit jaar een daling in de wereldwijde verkoop van pc's. Gartner spreekt van 77,5 miljoen toestellen, een daling van 7,7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. IDC spreekt van 80,5 miljoen verkochte pc's, een daling van 5,5 procent.

De verklaring lijkt vooral te liggen bij Chromebooks. De toestellen waren zeer populair tijdens de pandemie, onder meer in het onderwijs. Toen deden ze de totaalcijfers stijgen, nu zorgt hun terugval voor een daling ten opzichte van een jaar geleden. Gartner merkt op dat zonder Chromebooks de totale markt met 3,3 procent zou stijgen.

Zakelijke markt beter

Een opmerkelijke trend is dat volgens IDC ook desktops licht groeien, terwijl dit segment al ruim tien jaar langzaam afkalft. Gartner merkt dan weer op dat zakelijke pc's het afgelopen kwartaal groei kenden. Daarvoor wijst de marktanalist naar de terugkeer naar kantoor, waardoor veel zakelijke toestellen werden vernieuwd.

Vorige week nog voorspelde Gartner dat de IT-uitgaven in hun geheel dit jaar met vier procent zullen stijgen. De markt voor toestellen zou daarbij met 1,9 procent stijgen. Al merkte het bedrijf daar wel bij op dat dat voor een groot deel te wijten is aan inflatie waardoor de prijzen stijgen, dat wijst dus niet noodzakelijk op een stijging in het aantal verkochte toestellen.

Lenovo, krimpend marktleider

Kijken we naar de bestverkochte merken dan hanteren zowel Gartner als IDC dezelfde rangschikking met lichte onderlinge verschillen. Lenovo blijft de grootste pc-verkoper met bijna een kwart van de markt. HP volgt met ongeveer twintig procent van de markt. Dell verdeelt iets meer dan 17 procent van de pc's. Daarna volgen Apple, Asus en Acer die allen onder de tien procent zitten.

Kijken we naar de groei dan is het weer een ander verhaal. Zowel Lenovo als HP zien hun verkoop dalen. In de top zes kunnen enkel Dell, Apple en vooral Asus wisten afgelopen kwartaal meer toestellen te verkopen dan in dezelfde periode een jaar geleden.

