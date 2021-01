De wereldwijde pandemie en daarbij horende lockdowns heeft er voor gezorgd dat er opnieuw veel meer pc's zijn verkocht. Lenovo, HP en Dell blijven de marktleiders.

Zowel Gartner, IDC als Canalys komen met hun marktcijfers voor het vierde kwartaal en voor heel 2020. Daarin valt duidelijk op dat de verkoop van computers vorig jaar in de lift zat.

Gartner spreekt van een marktgroei van 10,7 procent in Q4 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Voor heel 2020 gaat het om een stijging van 4,8 procent. Dat is de hoogste stijging in tien jaar. In cijfers komt dat neer op 79,9 miljoen voor het vierde kwartaal, of 275 miljoen voor het volledige jaar.

Voor EMEA gaat het om 23 miljoen toestellen en gaat het om een stijging van 6,9 procent op jaarbasis.

De marktanalist merkt op dat de pc-markt al jaren dalend is, of hooguit een nulgroei of kleine heropleving kent. De wereld evolueert al tien jaar naar een maatschappij waar onze smartphone het belangrijkste (en dus vaakst vervangen) toestel is. Die trend is, voor één jaar althans, omgekeerd. De pc werd opnieuw gezien als het essentieel toestel, zeker in regio's waar de bevolking grotendeels thuis moest blijven.

© Gartner

Midden dit jaar leek het er nog op dat corona er net voor zou zorgen dat er minder pc's werden verkocht, maar de drie merken op dat het vierde kwartaal bijzonder goed was. Al valt wel op dat de zakelijke aankopen hun zwaartepunt dit voorjaar hadden, waar dat bij consumenten eerder in het najaar lag.

IDC ziet dezelfde trend. Hier spreekt het van 91,6 miljoen toestellen voor het vierde kwartaal van 2020, een stijging van 13,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook dit bedrijf spreekt van de hoogste groei sinds 2010.

© IDC

De cijfers zowel Gartner, IDC als Canalys verschillen onderling wel stevig. Dat valt deels te verklaren door meetmethodes, maar ook door de bepaling welke toestellen als 'pc' worden aanzien. Zo telt Gartner Chromebooks, die enorm aan populariteit winnen, niet mee, maar IDC wel. Maar ook de definitie van een tablet Vs. een 2-in1 laptop kan verschillen in de cijfers opleveren. Al is het wel zo dat de drie analisten allen de stijgende trend zien.

Amper nog desktops

Bij Canalys spreekt men van een groei van 25 procent voor het vierde kwartaal, goed voor 90,3 miljoen units. Voor het volledige jaar 2020 gaat het hier om 297,0 miljoen toestellen. Het is van 2014 geleden dat er nog zoveel pc's werden verkocht, en procentueel gaat het om de grootste groei sinds 2010.

Canalys merkt wel op dat de groei vooral te merken is in het laptopsegment. laptops en mobiele workstations groeien, terwijl het aantal desktops en desktop workstations met 22 procent dalen. Van de 297 miljoen verkochte pc's in 2020 is slechts 61,9 miljoen een desktop.

© Canalys

Lenovo blijft de grootste

Waar de drie marktanalisten het wel over eens zijn is de positie van de grootste spelers. Lenovo blijft de grootste met ongeveer 25 procent marktaandeel in 2020. HP volgt op de tweede plaats met zo'n 21 procent en Dell bedient zo'n 17 procent van de markt.

Nadien en op enige afstand volgen Apple (8 procent) en Acer (6-7 procent), al is volgens Gartner Asus net iets groter dan die laatste. De marktaandelen zijn bij benadering omdat we hierbij de gegevens van de drie marktanalisten combineren.

© Canalys

