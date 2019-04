Het IT-dienstenbedrijf PearlChain heeft bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Het zou gaan om een conflict met een ongenoemde aandeelhouder.

PearlChain werd in 2004 opgericht door Rudy Hageman, ex-topman van Real Software (ondertussen RealDolmen). Het is een software- en dienstenbedrijf dat zich specialiseert in aangepaste real-time planning voor zijn klanten. PearlChain heeft een hoofdkantoor in Berchem, en haalde in 2009 nog 1,5 miljoen aan fondsen op, onder meer bij de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Op dat moment had het MAN trucks, Océ en Echo en wilde het verder groeien.

Rudy Hageman benadrukt dat zijn bedrijf in de recente zaak geen herschikking van de schulden vraagt. "We zullen onze activiteiten verderzetten en verplichtingen nakomen", zegt hij aan de telefoon met Data News. "Er is een conflict met één aandeelhouder, maar daar geef ik verder geen commentaar op." Het IT-bedrijf, zo maakt hij zich sterk, blijft gewoon verder werken. "Voor de rest is het business as usual", aldus Hageman.