Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een miljardencontract met softwarebedrijf Microsoft voor het aanbieden van clouddiensten geannuleerd. Het 'voldoet niet langer aan de vereisten', luidt het in een mededeling. Het Pentagon lijkt aan te sturen op een nieuw contract waarbij ook Amazon aan boord wordt gehaald.

Microsoft haalde het contract, ter waarde van tien miljard dollar over een periode van tien jaar, in 2019 binnen. Wat volgde was een gerechtelijke strijd ingezet door Amazon, dat vond dat de aanbesteding niet eerlijk was verlopen. Ook Oracle, dat het vorige cloudcontract binnenhaalde, stapte naar de rechter. Door de juridische stappen kwam het project - JEDI Cloud genoemd - nooit uit de startblokken. Nu trekt het Pentagon er definitief de stekker uit.

'Met de veranderende technologische omgeving, is het duidelijk geworden dat het JEDI Cloud-contract, dat al lang vertraging oploopt, niet langer voldoet aan de vereisten van het ministerie van Defensie', luidt de officiële verklaring.

Joint Warfighter Cloud Capability

In zijn nieuwe plannen - met de naam Joint Warfighter Cloud Capability - wil het Pentagon gedurende vijf jaar samenwerken met meerdere leveranciers. Het is van plan om voorstellen op te vragen bij een beperkt aantal bronnen, namelijk Microsoft en Amazon Web Services (AWS). De twee Amerikaanse bedrijven zijn volgens het ministerie als enige in staat om de eisen van het contract te kunnen vervullen, 'al zullen ook andere leveranciers in aanmerking worden genomen als ze kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen'. Daarmee blijft de deur voor Oracle en Alphabet (Google) op een kier staan.

Microsoft en Amazon zullen het nieuwe plan - waarvoor het Pentagon het budget niet heeft bekendgemaakt - niet zomaar in de schoot geworpen krijgen. Ze zullen voorstellen moeten indienen over hoe ze de clouddiensten willen inrichten. Het ministerie vraagt onder meer extra beveiliging, de mogelijkheid om gegevens te verwerken op verschillende veiligheidsniveaus en om het beschikbaar stellen van de clouddiensten in 'tactische omgevingen'.

Microsoft haalde het contract, ter waarde van tien miljard dollar over een periode van tien jaar, in 2019 binnen. Wat volgde was een gerechtelijke strijd ingezet door Amazon, dat vond dat de aanbesteding niet eerlijk was verlopen. Ook Oracle, dat het vorige cloudcontract binnenhaalde, stapte naar de rechter. Door de juridische stappen kwam het project - JEDI Cloud genoemd - nooit uit de startblokken. Nu trekt het Pentagon er definitief de stekker uit.'Met de veranderende technologische omgeving, is het duidelijk geworden dat het JEDI Cloud-contract, dat al lang vertraging oploopt, niet langer voldoet aan de vereisten van het ministerie van Defensie', luidt de officiële verklaring.In zijn nieuwe plannen - met de naam Joint Warfighter Cloud Capability - wil het Pentagon gedurende vijf jaar samenwerken met meerdere leveranciers. Het is van plan om voorstellen op te vragen bij een beperkt aantal bronnen, namelijk Microsoft en Amazon Web Services (AWS). De twee Amerikaanse bedrijven zijn volgens het ministerie als enige in staat om de eisen van het contract te kunnen vervullen, 'al zullen ook andere leveranciers in aanmerking worden genomen als ze kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen'. Daarmee blijft de deur voor Oracle en Alphabet (Google) op een kier staan.Microsoft en Amazon zullen het nieuwe plan - waarvoor het Pentagon het budget niet heeft bekendgemaakt - niet zomaar in de schoot geworpen krijgen. Ze zullen voorstellen moeten indienen over hoe ze de clouddiensten willen inrichten. Het ministerie vraagt onder meer extra beveiliging, de mogelijkheid om gegevens te verwerken op verschillende veiligheidsniveaus en om het beschikbaar stellen van de clouddiensten in 'tactische omgevingen'.