is redacteur bij Data News

Drie weken na de cyberaanval bij vliegtuigonderdelenbouwer Asco kan het merendeel van het personeel weer aan de slag. Al is nog niet alles opgelost zegt het bedrijf.

Asco werd drie weken geleden getroffen door een ransomware-aanval. Daardoor moest het bedrijf, aanvankelijk twee dagen, de deuren sluiten. Die sluiting duurt intussen zo'n drie weken.

Aan VRT laat de ACV-vakbond weten dat die sluiting intussen van de baan is. Asco zelf bevestigt dat nieuws aan Data News.

"De grote meerderheid is terug aan het werk,' zegt woordvoerster Vicky Welvaert. Wel benadrukt ze dat niet alle problemen zijn opgelost. "Een aantal kernsystemen zijn nog steeds niet operationeel, maar we zijn er de afgelopen weken in geslaagd om workarounds uit te werken waardoor de productie-activiteiten geleidelijk aan kunnen worden hernomen."

Het bedrijf produceert nog niet aan de capaciteit van voorheen. Ook gebeuren heel wat processen momenteel opnieuw manueel. Ook een aantal nevenactiviteiten zijn nog niet helemaal operationeel.

Bij ransomware worden alle bestanden in een bedrijfsnetwerk versleuteld. De toestellen worden pas vrijgegeven als het slachtoffer daarvoor betaalt. Details over de aanval zelf wil Asco momenteel nog niet kwijt. Wel zegt Asco dat het de piste heeft genomen om het probleem zelf op te lossen, in plaats van de hackers te betalen.