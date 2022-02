Salesforce wil in de toekomst verschillende initiatieven rond NFT's nemen, maar het bedrijf krijgt meteen flink wat protest van eigen werknemers, die wijzen onder meer op de beloftes van het bedrijf rond duurzaamheid.

De plannen werden vorige week intern bekendgemaakt en slaan onder meer op een 'NFT cloud' waarmee Salesforce bedrijven ondersteunt om NFT's te maken en verkopen.

Maar die ambitie wordt niet overal op gejuich onthaald. Volgens Thomson Reuters circuleert er een open brief binnen het bedrijf waarin vierhonderd medewerkers hun twee CEO's wijzen op de klimaat- en economische impact van NFT's. NFT's worden er omschreven als 'ongereguleerde zeer speculatieve financiële assets.'

400 medewerkers op zo'n 29.000 werknemers is in verhouding relatief, maar het gaat ook om een nog maar pas intern bekendgemaakt initiatief.

Salesforce positioneert zich al enkele jaren als een bedrijf dat sterk inzet op welzijn en sustainability. Vooral dat laatste vloekt met NFT's omdat transacties op blockchain vaak zeer veel energie vragen, net zoals de betaling met cryptomunten.

Daar komt nog bij dat NFT's hoofdzakelijk virtuele lucht zijn en regelmatig het onderwerp van oplichting of securityproblemen vormen. Je koopt zogezegd een digitaal voorwerp, maar dat belet niemand om bijvoorbeeld de afbeelding in kwestie te kopiëren. Tegelijk zijn er talloze voorbeelden van NFT's die zonder toestemming van de artiest zijn geveild, of van situaties waarbij er kan gefraudeerd worden door technische fouten op het platform van de aanbieder.

De plannen werden vorige week intern bekendgemaakt en slaan onder meer op een 'NFT cloud' waarmee Salesforce bedrijven ondersteunt om NFT's te maken en verkopen.Maar die ambitie wordt niet overal op gejuich onthaald. Volgens Thomson Reuters circuleert er een open brief binnen het bedrijf waarin vierhonderd medewerkers hun twee CEO's wijzen op de klimaat- en economische impact van NFT's. NFT's worden er omschreven als 'ongereguleerde zeer speculatieve financiële assets.'400 medewerkers op zo'n 29.000 werknemers is in verhouding relatief, maar het gaat ook om een nog maar pas intern bekendgemaakt initiatief.Salesforce positioneert zich al enkele jaren als een bedrijf dat sterk inzet op welzijn en sustainability. Vooral dat laatste vloekt met NFT's omdat transacties op blockchain vaak zeer veel energie vragen, net zoals de betaling met cryptomunten.Daar komt nog bij dat NFT's hoofdzakelijk virtuele lucht zijn en regelmatig het onderwerp van oplichting of securityproblemen vormen. Je koopt zogezegd een digitaal voorwerp, maar dat belet niemand om bijvoorbeeld de afbeelding in kwestie te kopiëren. Tegelijk zijn er talloze voorbeelden van NFT's die zonder toestemming van de artiest zijn geveild, of van situaties waarbij er kan gefraudeerd worden door technische fouten op het platform van de aanbieder.