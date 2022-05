Telenet heeft Peter Vindevogel aangesteld als nieuwe CEO van The Park, de Virtual Reality-locaties van het Mechelse telecombedrijf.

Vindevogel (47) was tot april CEO van Streamz, de streamingdienst die Telenet en DPG Media in 2020 lanceerden. Daarvoor verdiende hij zijn strepen bij Telenet, waar hij verantwoordelijk was voor televisiediensten als Play (More) en Play Sports. Bij The Park, waar Vindevogel per 1 juni aan de slag gaat, was hij sinds de oprichting in 2018 al lid van de Raad van Bestuur.

The Park, een corporate venture van Telenet en 9.5 Magnitude Ventures, telt intussen elf locaties in België en Nederland. Na deze eerste groeifase van de start-up neemt Peter Vindevogel de fakkel over van Philippe De Schutter, die een nieuwe uitdaging aanging bij start-up Upway.

