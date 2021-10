Raspberry Pi brengt een nieuw model van haar kleinste minicomputer uit. De Raspberry Pi Zero 2 W is tot vijf keer krachtiger dan het originele model uit 2015 en heeft voortaan ook Bluetooth.

Het nieuwe model heeft een 64 bit quad core ARM Cortex-A53 chip op 1 Ghz met 512 megabyte SDRAM. Dat is volgens de organisatie vijf keer sneller dan de originele Zero. In 2018 kwam wel al een verbeterde versie uit met wireless LAN (wat de 'W' in de naam verklaart).

Dat moet de minicomputer beter maken in multithreading, maar ook voor single threading is het toestel volgens de makers tot veertig procent beter. Nieuw is de aanwezigheid van Bluetooth 4.2 en ondersteuning voor Bluetooth Low Energy.

Net zoals bij de oudere versies is er wireless LAN (2.4GHz 801.11b/g/n) aanwezig, een 40 I/O-pins aansluiting voor extra apparatuur en een mini HDMI-poort, net zoals een CSI-2 camera connector en een microSD slot.

Even klein

Ook de omvang blijft met 65x30 millimeter identiek aan de voorgangers. Dat wil zeggen dat de nieuwe versie gewoon past in bestaande behuizingen van oudere Pi Zero's. De prijs van het toestel komt op 16 dollar. Al ligt dat in webshops die binnen België leveren op 16,44 tot 17,95 euro.

Raspberry Pi Zero 2 W © .

Raspberry Pi legt zich al enkele jaren toe op kleine computers die niet noodzakelijk uitblinken in enorme rekenkracht, maar wel goedkoop en zeer hackbaar zijn. De klassieke Pi's kunnen gebruikt worden als mini-pc, als mediaspeler, of voor allerlei IoT- en doe-het-zelf- elektronicaprojecten. Sinds enkele jaren komt daar ook de Pi Zero bij, een kleinere versie, en sinds begin dit jaar de Raspberry Pi Pico, een microcontroller met eigen chip.

