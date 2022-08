De NMBS heeft een nieuwe CIO. Vanaf november stapt Pierre-André Rulmont over van de Brusselse vervoersmaatschappij naar de NMBS.

Dat schrijft Computable en wordt door de NMBS bevestigt aan Data News. Rulmont is ingenieur electromechanica en robotics aan de universiteit van Luik. Hij werkte onder meer bij WorldCom, Level3 en Indigo Software.

In 2002 trok hij naar Belgacom waar hij doorstroomde naar dochterbedrijf BICS waar hij chief information & technology officer werd. In 2013 ging hij aan de slag bij de MIVB als vicepresident information systems.

Bij de NMBS volgt Rulmont Guido Lemeire op die vijf jaar lang als CIO van de NMBS en CEO van Ypto was maar in juni opstapte.

