De aangekondigde PlayStation 5 zal naast nieuwe games ook nog een 'overweldigende meerderheid' van de circa vierduizend PS4-titels kunnen afspelen. Dit meldt Sony op de blog rond de nieuwe spelconsole die in december uitkomt.

Sony en Microsoft hadden vorige week al heel wat nieuwe informatie gelost over hun next-generation spelconsoles, de PS5 en Xbox Series X, maar net als bij alle vorige nieuwe versies rijzen er bij de consument al gauw vragen over de achterwaartse compatibiliteit. Anders gezegd: kan ik mijn oude spelletjes straks nog wel gebruiken op de nieuwe console?

Volgens Sony Entertainment zal dat voor het leeuwendeel van de ongeveer vierduizend PlayStation 4-titels dus geen probleem zijn. Sterker nog, het bedrijf stelt dat veel van die games straks beter zullen gaan presteren op de nieuwe hardware van de PS5. Te denken valt dan aan hogere en meer stabiele framerates, en in sommige gevallen ook aan een hogere beeldresolutie.

De Japanse fabrikant laat verder weten dat alle PS4-games momenteel individueel geïnspecteerd worden op achterwaartse compatibiliteit. Bij eventuele problemen wordt de ontwikkelaar op de hoogte gesteld, zodat die - ruim voor de lancering van de PlayStation 5 - een patch of andere oplossing kan ontwikkelen. 'We hebben intussen al honderden titels getest en de komende maanden zullen er nog duizenden andere games volgen', klinkt het bij Sony.

