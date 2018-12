PlayStation Classic krijgt forse prijsdaling

Na het succes van de NES Classic Edition en de SNES Classic mini van Nintendo kondigde Sony enkele maanden geleden aan dat het begin december een PlayStation Classic zou uitbrengen. Het toestel bevat 20 games en werd aanvankelijk verkocht aan 99 euro.

Maar nog geen vier weken na de lancering zakt de spelcomputer fors in prijs. Onder meer Fnac, Bol.com en Mediamarkt verkopen de PlayStation Classic nu voor 59 euro. De prijsdaling lijkt wereldwijd want ook bij Amerikaanse retailers zoals Best Buy en Amazon zakt de prijs naar 59 dollar.

Hoewel er geen formele verklaring is voor de prijsdaling, lijkt het er op dat de console slechter verkoopt dan verwacht. De PlayStation Classic was bij de lancering begin december al duurder dan de heruitgebrachte consoles van Nintendo. Bovendien bevat het toestel minder games dan de concurrentie. Aan dat eerste wordt nu iets gedaan om de PlayStation Classic alsnog vlot te laten verkopen.

Update 11.45 uur:

De prijsdaling is volgens het PR-bureau van Sony geen blijvende prijsverlaging. Het gaat om een tijdelijke promo-actie tijdens de eindejaarsperiode.