Poetin tekent wet tegen 'fake news'

Tegenstanders zien de wetten als een poging van het Kremlin om meer controle over het internet te krijgen, en dissidenten het zwijgen op te leggen. Volgens de wetgeving kunnen autoriteiten nu websites of internetaccounts blokkeren wanneer ze berichten publiceren die gezien worden als 'fake news'. Ze kunnen ook gestraft worden voor het plaatsen van materiaal dat nationale symbolen, de Russische maatschappij of gezagsdragers beledigt.

De wetten werden op 13 mei door het parlement goedgekeurd en zijn nu door Poetin geratificeerd. Een van de gevolgen daarvan is dat de procureur-generaal van het land kan beslissen wat er wel of niet fake news is, zonder een bevel van een rechtbank. Eens die beslissing is gevallen zullen de staatsmedia en de nationale censor, Roskomnazor, de site of account blokkeren. De boetes voor het plaatsen van fake news liggen tussen de 100.000 roebel (zo'n 1.370 euro) en 500.000 roebel (6.850 euro). Websites die geregistreerd zijn bij Roskomnazor zullen de kans krijgen om de berichten te verwijderen, andere websites worden zonder waarschuwing geblokkeerd als ze in de fout gaan.

Een tweede wet legt boetes op tot 100.000 roebels voor het beledigen van de Russische overheid, overheidsinstanties, de staat, het Russische publiek, de vlag of de grondwet. Deze wet laat ook toe om mensen tot 15 dagen in de gevangenis te gooien.

De wetten zijn deel van een groter pakket maatregelen waarmee de Russische overheid de controle op het internet lijkt op te voeren. Het Kremlin werkt zo ook aan een cybersecuritywet die al het binnenlandse verkeer over Russische servers moet sturen.