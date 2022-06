De Nederlandse politie heeft een bende opgerold die verdacht wordt van een grootschalige phishingoperatie. De leden slaagden erin om tientallen Belgen op te lichten.

Ze stuurden e-mails, sms'jes en WhatsApp-berichten om slachtoffers nietsvermoedend naar een nagemaakte bankwebsite te lokken. Op die manier hebben ze naar schatting miljoenen euro's kunnen buitmaken. Dinsdag zijn op verschillende plaatsen in Nederland een reeks politieacties uitgevoerd.

De politieacties zijn het resultaat van een Belgisch onderzoek naar feiten van phishing, oplichting met internet en het witwassen van de opbrengsten daarvan. Een Belgische onderzoeksrechter heeft het onderzoek - dat al geruime tijd loopt - geleid, al gaat het om een internationale politiesamenwerking.

Een gespecialiseerde cel van het parket van Oost-Vlaanderen heeft zich over de zaak ontfermd, al zijn er ook elders in het land slachtoffers gekend. Dinsdag wordt later op de dag meer toelichting gegeven tijdens een persconferentie door de politiezone Aalter, waar een belangrijk deel van het onderzoekswerk is uitgevoerd.

