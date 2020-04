WhatsApp beperkt het doorsturen van berichten. Je zal populaire berichten nu maar naar één persoon kunnen doorsturen. Voordien mocht een bericht nog naar vijf anderen worden geforward.

WhatsApp heeft een tweetal redenen om de regel in te voeren. Door de coronacrisis zit er meer volk op het netwerk,en worden er hoe dan ook al meer berichten gestuurd. Volgens WhatsApp is dat storend voor sommige gebruikers. Daarnaast is er ook het probleem van desinformatie. Het grootschalig doorsturen van berichten zou de verspreiding van fake news in de hand kunnen werken, en WhatsApp wil vooral 'een plaats voor persoonlijke gesprekken' blijven, aldus het bedrijf in een blogpost. In de praktijk krijgen populaire berichten, die al vijf of meer keer zijn doorgestuurd, een speciaal icoontje met een dubbele pijl. Deze mag je maar naar één persoon meer doorsturen. WhatsApp heeft het doorsturen van berichten al meermaals ingeperkt. Het begon daarmee in India en Myanmar, waar de snelle verspreiding van geruchten via het platform mogelijk mee verantwoordelijk was voor enkele lynchpartijen in 2018. Het testte daar eerst met het beperken van doorstuurmogelijkheden tot vijf bestemmelingen, dat systeem is later ook in de rest van de wereld uitgerold. Nu verstrengt WhatsApp die beperkingen nog.