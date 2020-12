Pornhub gaat beter controleren wat op haar site verschijnt. Het gaat daarbij ook samenwerken met Child Focus zodat er sneller wordt ingegrepen als een filmpje ongewenst online komt.

Pornhub is een van de grootste aanbieders van gratis pornovideo's. Dat komt onder meer omdat gebruikers zelf video's kunnen uploaden. Maar daar liep het in het verleden regelmatig fout. Een gebrekkige leeftijds- en identiteitscontrole zorgt er regelmatig voor dat ook beelden van minderjarigen of mensen die geen toestemming geven voor de verspreiding op de site belanden.

Dat wil de site nu beter aanpakken. Voortaan kunnen enkel mensen wiens identiteit grondiger wordt gecontroleerd video's toevoegen. Video's zijn ook niet meer te downloaden, wat moet voorkomen dat offline gehaalde content weer wordt geupload door anderen.

Pornhub gaat ook meer inzetten op moderatie. Een speciaal team zal proactief zoeken naar mogelijk illegaal materiaal. Het gebruikt daarbij ook technologie die automatisch kindermisbruik of gekende beelden van misbruik herkent, zonder dat die beelden door een fysiek persoon moeten worden bekeken. Het gaat daarbij om CSAI Match (van YouTube), Content Safety API (van Google), PhotoDNA (Microsoft) en Vobile.

Child Focus

Om video's van minderjarigen sneller offline te krijgen gaat de site ook samenwerken met meer dan veertig organisaties rond kindermisbruik. Daarbij zit ook het Belgische Child Focus. De organisatie heeft al langer zo'n samenwerking met Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat en Twitter, en heeft nu ook een rechtstreeks contact met Mindgeek, het bedrijf achter Pornhub.

'Het probleem van zowel bij sociale media als Pornhub is dat er zo veel wordt gerapporteerd dat hun moderatieteams niet kunnen volgen. Via dit systeem krijgen meldingen van ons sowieso voorrang,' legt Niels Van Paemel, beleidsadviseur van Child Focus, uit.

'Dit is een stap in de goede richting, maar het is nog geen oplossing'

Dat wil zeggen dat wanneer beelden van een minderjarige op Pornhub belanden, dat het slachtoffer via Child Focus snel die beelden kan laten verwijderen. 'Daarvoor kunnen ze 24/7 contact met ons opnemen, ook anoniem,' zegt Van Paemel.

Wel blijft Child Focus kritisch voor de site. 'Dit is een stap in de goede richting, maar het is nog geen oplossing. Het probleem blijft dat beelden op de site niet op voorhand gecontroleerd worden op toestemming en leeftijd. We kunnen het nu wel sneller offline halen, maar je weet van bestaande video's niet of het gaat om minderjarigen en of ze echt vrijwillig deelnamen of toestemmen met de verspreiding van de beelden.'

De huidige samenwerking geldt enkel voor Pornhub, dus niet voor Redtube, XTube, YouPorn en andere merken van moederbedrijf MindGeek. Maar het programma voor Pornhub zou op termijn ook worden uitgebreid naar de andere volwassenensites van het bedrijf.

Voor meerderjarigen die slachtoffer worden, bijvoorbeeld omdat hun sextape door een ex-partner wordt geupload, raadt Child Focus aan om contact op te nemen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Zij hebben zijn nog geen 'Trusted Flagger' van Pornhub, maar dat komt er mogelijk nog aan.

Waarom neemt Pornhub nu stappen?

De stappen van Pornhub gaan ook gepaard met een Transparency Report en onafhankelijke audits. Maar van waar komt de ommezwaai van de site, die tot nu toe bijzonder laks was in haar controlebeleid?

Het protest tegen Pornhub is al langer aan de gang. Begin dit jaar begon Laila Mickelwait een petitie tegen de site omdat de site amper iets deed tegen beelden van verkrachtingen of minderjarigen. Een van de wantoestanden die ze aankaartte, was die van een vermist meisje van 15 waarvan maar liefst 58 video's op Pornhub stonden. Ook wraakporno, waarbij een ex-partner expliciete beelden van in de relatie online zet, vindt regelmatig zijn weg naar Pornhub.

Mickelwait vindt de maatregelen die de site nu neemt te beperkt en te laat. Ze blijft er voor pleiten dat de site wordt opgedoekt en dat de CEO en COO van het bedrijf moeten worden opgesloten en slachtoffers moeten vergoeden.

Pornhub’s changes today are too little too late. They have knowingly destroyed lives for profit for too many years. Justice for victims means prosecution to the full extent of the law. Pornhub should be shut down, the CEO/COO put in prison and restitution given to all victims. — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) December 9, 2020

Een bekender voorbeeld is de rechtszaak rond Girls Do Porn, een reeks video's van een gelijknamige website. Hier stemden de vrouwen wel in met het filmen van hun activiteiten, maar niet met het online verspreiden ervan. Verschillende vrouwen begonnen een rechtszaak en haalden hun gelijk. Maar de beelden in kwestie bleven in de maanden nadien opduiken op Pornhub.

Parlementaire vragen

Mindgeek zegt dat het al enkele maanden werkt aan een beter beleid. Maar er spelen nog enkele zaken mee. Zo wijdde de New York Times enkele dagen geleden een uitgebreid artikel aan het misbruik en de minderjarigen die op de site belanden.

Ook in het Canadese parlement (moederbedrijf Mindgeek zit technisch gezien in Luxemburg, maar opereert vooral vanuit Canada) werden afgelopen dagen kritische vragen gesteld over de praktijken van het bedrijf.

Het lijkt er dus op dat de koerswijziging van Pornhub deels is ingegeven door de toenemende publieke druk. Door zelf misbruik sneller en beter aan te pakken, voorkomt de site dat ze misschien helemaal moet stoppen, wordt aangeklaagd of aan populariteit verliest omdat haar activiteiten worden gelinkt aan verkrachting en kindermisbruik.

