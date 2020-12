Sekssite Pornhub heeft het grootste deel van de video's van zijn site verwijderd. Alles wat door gebruikers is geüpload, wordt offline gehaald. Alleen filmpjes die door pornostudio's of door pornomodellen zelf zijn aangeleverd, mogen blijven staan. De stap volgt luttele dagen na het besluit van kredietkaartbedrijven Mastercard en Visa om geen betalingen voor de pornosite meer te verwerken.

Mastercard en Visa kwamen eind vorige week tot die beslissing omdat er op Pornhub video's van kindermisbruik en verkrachtingen te vinden zouden zijn. De beschuldiging werd gedaan in een opiniestuk in de krant The New York Times.

Sinds de oprichting van Pornhub in 2007 konden gebruikers zelf video's plaatsen. Sinds vorige week lukte dat niet meer, maar nu gaat de site dus nog een stap verder. 'Voortaan is elk filmpje op Pornhub van een geverifieerde uploader', laat het bedrijf weten. 'Dat is een vereiste die zelfs platformen als Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat en Twitter nog niet hanteren.'

Hetze

Volgens Pornhub heeft Facebook de voorbije drie jaar niet minder dan 84 miljoen keer beelden van kindermisbruik op de socialemediasite aangetroffen. 'Bij ons zijn in die periode 118 gevallen gemeld', verdedigt de pornosite zich. Pornhub stelt dat er een hetze tegen het bedrijf gevoerd wordt door organisaties die tegen alle vormen van pornografie zijn.

Het merendeel van de site bestond uit video's van gebruikers. Volgens Vice News stond de teller afgelopen zondag nog op 13,5 miljoen video's, sinds maandagmiddag dat het er nog 'maar' 2,9 miljoen.

