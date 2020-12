Creditcardbedrijf Mastercard heeft aangekondigd niet langer betalingen op pornosite Pornhub.com te verwerken. Het besluit komt na extra aandacht voor het feit dat de site video's met kindermisbruik online had staan.

De bal ging aan het rollen nadat een columnist van de New York Times de site ervan had beschuldigd video's met kindermisbruik of onvrijwillige seks toe te laten. Branchegenoot Visa meldde betalingen op Pornhub niet te accepteren zolang er een eigen onderzoek naar de kwestie loopt.

Onderzoek van Mastercard heeft uitgewezen dat via Pornhub.com inderdaad onwettig beeldmateriaal is verspreid, waarmee de interne regels van de creditcardmaatschappij zijn geschonden. "We hebben de financiële instellingen die de site met ons netwerk verbinden opdracht gegeven betalingen niet te accepteren." Mastercard onderzoekt ook of op andere sites waarvoor het betalingen faciliteert illegale video's staan.

In een lang opiniestuk stelde columnist Nicholas Kristof dat op Pornhub geregeld beelden van seksueel misbruik van minderjarigen verschijnen. In een reactie kondigde de pornosite, die gebruikers toestaat zelf filmpjes te uploaden, deze week aan dat het niet langer video's zou accepteren van afzenders van wie de identiteit niet te achterhalen is. Daarbij kondigde het ook meer moderatie aan en een samenwerking met verschillende organisaties, waaronder Child Focus.

Feiten al langer bekend

Dat Mastercard en Visa nu stappen ondernemen door het opiniestuk in de New York Times is opmerkelijk. Verschillende feiten die het opiniestuk aanhaalt zijn immers al meer dan een jaar bekend. Zo meldde de meeste grote Amerikaanse nieuwsmedia al in oktober 2019 het verhaal van een meisje van 15 dat werd ontvoerd, waarbij video's van haar misbruik op Pornhub terechtkwamen. Begin dit jaar begon een activiste ook een petitie tegen de site omdat die veel te weinig doet om leeftijden en toestemming van mensen in de video's te controleren. (ANP/PVL)

