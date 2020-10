De Gentse start-up Pozyx haalt extra kapitaal op. Naast bestaande investeerder Saffelberg Investments stapt ook KBC Focus Fund mee in het bedrijf.

Pozyx is in 2015 opgericht als spin-off van de Universiteit van Gent. Het legt zich toe op positiebepaling van voorwerpen of personen op basis van UWB, Ultra-wideband. Dat moet onder meer binnenshuis voor een betere positiebepaling zorgen dan GPS.

In een profiel dat Data News begin deze maand over het bedrijf bracht kondigde het bedrijf al aan dat het binnenkort een nieuwe kapitaalronde kon aankondigen en nu is het zo ver. Met de extra investering wil Pozyx internationaal groeien door haar partnernetwerk uit te breiden en haar productportfolio versterken, specifiek rond smart manufacturing en smart warehousing.

KBC Focus Fund is een nieuwe investeerder. Saffelberg Investments investeerde in 2018 al eens 750.000 euro in het bedrijf. Eerder kreeg het bedrijf ook steun van VLAIO en het Europese Horizon 2020-project.

Pozyx telt vandaag 25 mensen maar bedient maar liefst vierduizend klanten in tachtig landen. Onder meer Airbus, Arcelor Mittal, Honda en MIT zijn klant bij het Gentse bedrijf.

