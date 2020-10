Als gps binnenshuis niet werkt, is een ander technologie nodig. Met behulp van Ultra-wideband (UWB) wil de Gentse start-up Pozyx nauwkeurige positiebepaling mogelijk maken, ook onder een dak.

Het probleem is simpel, de oplossing eigenlijk ook. Als het satellietsignaal niet tot binnen in een gebouw geraakt, moeten we positiebepaling op een andere manier mogelijk maken. Dankzij de nog erg verse UWB-technologie kan de Gentse start-up Pozyx die ambitie ook waarmaken. 'In plaats van bakens in de lucht, bevestig je in de ruimte waar je aan positiebepaling wil doen verschillende ankers. Voorwerpen, personen of dieren die je vervolgens wil volgen, geef je allemaal een tracker mee die via UWB met de ankers communiceert', legt founder en CEO Samuel Van de Velde uit. 'Zo kunnen we de bewegingen én positie bepalen tot op tien à dertig centimeter nauwkeurig.'

Multi-inzetbaar

De informatie die dat oplevert, wordt verzameld op een platform dat ook standaard location based analytics levert. 'Dat kan een heatmap zijn', vertelt Van de Velde, 'maar net zo goed time budgettering om vast te stellen hoe lang een target in een bepaalde zone is geweest. Daarnaast kunnen ook triggers worden ingesteld, zodat een alarm afgaat als een object of persoon een bepaalde zone binnentreedt.'

Pozyx' oplossing, een combinatie van hardware en software tegen een licentiekost, is op veel vlakken inzetbaar. Zelf noemt de stichter evenementen en sportwedstrijden als voorbeelden, maar de start-up focust met name op industriële toepassingen. 'Vooral in de agro-industrie vond men toepassingen om bijvoorbeeld de whereabouts van koeien in een stal te monitoren. Maar ik zie ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld forklift tracking, asset tracking (bijvoorbeeld paletten, bvdr) of tool tracking. Wist je dat in de maakindustrie gemiddeld zo'n vier procent van de goederen verloren gaat? Door goed te tracken kun je dat vermijden, en kun je je prestaties en efficiëntie flink verhogen.'

Kantoor in de VS

Een eerste prototype van Pozyx ging vijf jaar geleden in de verkoop, en vond al zo'n vierduizend klanten in meer dan tachtig landen. 'Sinds begin dit jaar schakelt een aantal van hen nu langzamerhand over op een geschaalde versie die grotere oppervlakten en duizenden trackers kan monitoren', legt Van de Velde uit.

Om de verkoop verder aan te zwengelen wil de ondernemer inzetten op partnerschappen met distributeurs, die op hun beurt werken met integratoren om hun technologie aan de man te brengen. 'Daarnaast gaan we ook de sales opschalen, want het is de ambitie om volgend jaar ook in de Verenigde Staten een kantoor te openen. Tot nu toe loopt de verkoop volledig vanuit België, maar dat kunnen we niet blijven doen.'

Pozyx bootstrapte zich met de verkoop van de prototypes aan enkele vroege klanten, maar wist ook steun van VLAIO en het Europese Horizon 2020-project te verwerven. In 2018 stapte Saffelberg Investments vervolgens aan boord voor 750.000 euro. 'Samen met een banklening hadden we zo 1,3 miljoen euro om mee te werken', zegt de oprichter. 'Nu staan we op het punt om een nieuwe kapitaalronde af te sluiten, waarvoor opnieuw Saffelberg samen met een nieuwe investeerder zal tekenen. Daarmee willen we in het komende jaar de industrialisatie van ons product nog verbeteren, maar ook de sales uitbreiden.'

Pozyx Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Pozyx.io

