De Italiaanse politie zegt dat het cyberaanvallen van pro-Russische groeperingen op het Eurovisiesongfestival heeft afgeslagen.

De groepen zouden geprobeerd hebben de halve finale op 10 mei en de finale op 14 mei te verstoren. In beide uitzendingen kwam onder meer Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending, aan bod. De band won uiteindelijk de wedstrijd. De tweede halve finale op donderdag, die waar België aan meedeed, lijkt niet te zijn getroffen.

De Italiaanse cyberpolitie zegt dat het verschillende cyberaanvallen op de netwerkinfrastructuur van het festival heeft geblokkeerd tijdens de stemming en de optredens van die twee uitzendingen. Als daders wordt de 'Killnet' hackergroep genoemd, alsook het geaffilieerde Legion. Killnet is een groep pro-Russische hacktivisten die eerder al een reeks websites van Duitse en Roemeense overheidsinstellingen aanvielen. Op 11 mei zouden ze ook websites van Italiaanse instellingen, waaronder de senaat, hebben aangevallen.

Woelige wedstrijd

Deze editie van het Songfestival was hoe dan ook een woelige. De organisatie liet ook al weten dat het geknoei met de stemmen van vakjury's bij zes landen had ontdekt. Die werden uiteindelijk herberekend voor de tweede halve finale en de grote finale. Het geknoei door de vakjury en de cyberaanvallen zouden echter niet aan elkaar gelinkt zijn. Rusland zelf mocht dit jaar niet meedoen.

