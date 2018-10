Probleem met USB-sticks zorgt voor verkeerde verkozenen in drie gemeenten

In de aanloop naar de afgelopen verkiezingen van 14 oktober ontstond er al heisa rond de veiligheid van de software en de USB-sticks. Tijdens de verkiezing waren er uiteindelijk her en der slechts enkele problemen met USB-sticks die bijvoorbeeld dienst weigerden. Ondertussen is wel duidelijk dat de USB-sticks toch voor extra problemen gezorgd hebben. In een aantal stembureaus werden blijkbaar niet alle stemmen geteld, doordat USB-sticks te snel uit de computer werden getrokken. Dat meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Verkeerde verkozenen aangeduid

In de Vlaams-Brabantse gemeenten Haacht en Keerbergen en in Puurs-Sint-Amands, in de provincie Antwerpen, zijn zo na de verkiezingen van 14 oktober in totaal vier verkeerde verkozenen aangeduid. De vergissing werd in totaal in zes stembureaus vastgesteld, verspreid over zes gemeenten en steden in Vlaanderen. In Aalter, Machelen en Mechelen zijn er alleen gevolgen voor de volgorde van de verkozenen, maar in de drie andere plaatsen werd de verkeerde kandidaat van een partij aangeduid als verkozene in de gemeenteraad, luidt het.

Delen Het optellen van de stemmen werd onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick"

In Haacht blijkt niet Hanna Farah, maar wel Luc De Bie verkozen voor sp.a, en voor Open Vld raakte niet Nelly Willems verkozen in de gemeenteraad, maar wel Nick Van Avondt. In Keerbergen zal voor Open Vld niet Isabel Goutière zetelen, maar wel Anne-Lien Convents. En in de gemeenteraad van fusiegemeente Puurs-Sint-Amands gaat een van de N-VA-stoeltjes naar Sonja Van Nimmen (in plaats van Peggy Seeuws). Er zijn geen gevolgen voor de zetelverdeling tussen de partijen in de gemeenteraden, en er zijn ook geen gevolgen op provinciaal niveau.

"Onbedoelde handeling"

"Het totaliseren of optellen van de uitgebrachte stemmen (dit is de verwerking van de individuele stemmen tot een totaalbestand), is onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick", waardoor niet alle uitgebrachte stemmen in rekening werden gebracht, legt het Agentschap Binnenlands Bestuur uit. Volgens het agentschap is er "duidelijk" sprake van "een onbedoelde handeling bij het afsluiten van het stembureau". Onbedoeld of niet, dat op deze manier toch stemresultaten beïnvloed werden doet andermaal vragen rijzen over de procedure en technologische uitvoering van het elektronisch stemmen.