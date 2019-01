Problemen bij Bpost: informaticasysteem raakt niet opgestart

Poststation is een IT-systeem voor het uitvoeren van verschillende transacties in het postkantoor. Vanmorgen weigerde het systeem op te starten en Bpost is sindsdien aan het uitzoeken hoe dat kan verholpen worden.

"Dat betekent dat je geen transacties kan doen, of dat dat met manuele procedures moet gebeuren," zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck aan Data News. "De bankautomaat aan een Bpost-kantoor werkt wel, maar stortingen via het kantoor doen lukt momenteel niet."

De postkantoren zijn dus wel open, maar niet alle handelingen zijn mogelijk, of nemen meer tijd in beslag.

Verschillende mensen zijn momenteel aan het zoeken naar een oplossing. Al nuanceert Van Speybroeck dat het niet zeker is of de oorzaak bij het systeem zelf ligt. "Het probleem kan ook bij een datacenter of elders liggen, dat proberen we nu uit te zoeken."