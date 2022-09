Opnieuw dreigt er vertraging in een reeks processen rond Operatie Sky ECC, het belangrijkste en grootste onderzoek ooit tegen de georganiseerde misdaad. De advocaten van de verdachten kunnen delen van het drugsdossier niet lezen. Oorzaak: de griffie beschikt slechts over één versleten computer, waarvan bovendien de Microsoft-licentie al een tijd verlopen is. Dat schrijven de Mediahuiskranten vrijdag.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigde onlangs grote investeringen aan in de strijd tegen de drugsmaffia, maar ­intussen lopen tal van Sky ECC-dossiers ­vertraging op in de rechtbank. Dat komt doordat cd-roms met belangrijke informatie­ deels onleesbaar of ontoegankelijk bleken voor de advocaten die verdachten bijstaan. Voor de inzage van het dossier is ­bovendien slechts een oude computer beschikbaar op de ­griffie, die ook nog eens op sterk verouderde software draait.

Daardoor werd onder meer de behandeling van de zaak ­tegen Ignace C. en Khadija E.Y. - beiden vervolgd voor hulp bij cocaïne-invoer - uitgesteld naar eind november.

Het is niet de eerste keer dat de behandeling van Sky ECC-dossiers vertraging oploopt. Eerder besliste de rechtbank dat het openbaar ministerie 'metadata' moest toevoegen aan de strafdossiers, gegevens over welke gsm's met elkaar in contact stonden. Die zou het OM bewust hebben achter­gehouden volgens de advocaten van verdachten.

