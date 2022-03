Na de verplichte productiestop door een nieuwe lockdown wegens de coronapandemie heeft Apple-partner Foxconn de werkzaamheden in de iPhone-fabriek in Shenzhen, in het zuiden van China, gedeeltelijk hervat.

Volgens het Taiwanese moederbedrijf Hon Hai zijn er woensdag 'gesloten circuits' gecreëerd voor de werknemers, met onder meer slaapzalen op het terrein. Dit maakt het mogelijk een deel van de productie te hervatten. Na een nieuwe corona-uitbraak had het stadsbestuur zondag een lockdown van een week afgekondigd. In die periode zouden alle 17 miljoen inwoners van de metropool worden getest.

China kampt met de ergste coronagolf sinds het begin van de pandemie goed twee jaar geleden: woensdag werden opnieuw ongeveer 3.000 nieuwe besmettingen gemeld, de meeste in de provincie Jilin in het noordoosten van het land. In Shenzhen, waren er 92 nieuwe lokale infecties.

China volgt een zero-covid-strategie en reageert op lokale uitbraken met uitgaansverboden, massale tests, verkeersbeperkingen en quarantaine.

