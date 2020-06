De petitie tegen Pornhub telt intussen meer dan een miljoen ondertekenaars. Zij eisen dat de site aansprakelijk wordt gesteld voor haar video's van minderjarigen en verkrachtingen.

Het protest begon zo'n drie maanden geleden op initiatief van Laila Mickelwait en haalde al snel een paar honderdduizend ondertekenaars. Sinds deze week staat de teller op één miljoen. Volgens de organisatrice zijn er ondertekenaars uit 192 landen en hebben intussen ook verschillende organisaties rond mensenhandel, kinderbescherming en vrouwenrechten zich achter het initiatief geschaard.

De petitie, die de naam Traffickinghub meekrijgt, zegt expliciet dat het niet tegen Pornhub is omwille van religieuze of morele redenen. Wel omdat de site te weinig doet tegen misbruik. Zo wordt de identiteit van uploaders en mensen in geuploade beelden nauwelijks of slecht gecontroleerd.

Dat maakt dat er tussen het aanbod van video's onder meer 58 video's van een meisje van 15 stonden. De jonge vrouw werd misbruikt en verkracht waarna de beelden op de pornowebsite werden gezet. Maar het is niet het enige incident. De site kreeg in het verleden al kritiek omdat video's met wraakporno host.

Recent, in de nasleep van de black lives matter-bewegingen, wou in de VS een ludieke actie doen door een tijdlang enkel porno met zwarte mensen te tonen. Ook dat viel niet overal in goede aarde. Zo wezen mensen op twitter er op dat de site tegelijk ook niets doet tegen video's met racistische omschrijvingen of handelingen.

Het bedrijf achter Pornhub is het Canadese Mindgeek. Al staat het bedrijf wettelijk in Luxemburg. Eigenaars zijn Feras Antoon en David Tassillo, respectievelijk CEO en COO. Onder het bedrijf vallen ook RedTube, YouPorn, GayTube, Brazzers en andere erotische websites.

Het protest heeft intussen ook al een eerste politiek-juridisch gevolg gekregen. In de VS vroeg senator Ben Sasse aan minister van Justitie William Barr om een onderzoek te starten naar Pornhub en moederbedrijf Mindgeek. In Canada deden meerdere parlementsleden hetzelfde in een brief aan premier Justin Trudeau.

