Proximus-klanten met oude telecombundels moeten daar vanaf 1 januari meer voor betalen. Dat blijkt uit de tariefaanpassingen die het bedrijf op zijn website heeft gepubliceerd. Het bedrijf duwt zijn klanten zo richting het nieuwe 'Flex'-aanbod.

Klanten met de bundels 'Internet + TV', 'Minimus' en 'Familimus/Tuttimus' betalen vanaf volgend jaar 1,5 euro extra per maand. Voor de packs met vaste telefonie en tv, vaste telefonie en internet en 'Start' (vaste telefonie, internet en tv) gaat het maandelijkse tarief met 1 euro omhoog. Deze bundels zijn niet meer te verkrijgen voor nieuwe klanten, of worden niet meer actief aangeprezen.

Vorig jaar vereenvoudigde Proximus zijn abonnementen onder de noemer 'Flex', waarbij klanten zelf kunnen kiezen welke opties ze aan hun bundel toevoegen. Het basispakket, met tv en onbeperkt internet, kost 59,99 euro per maand. Dat tarief blijft ongewijzigd, terwijl bijvoorbeeld 'Minimus'- en 'Familimus/Tuttimus'-klanten hun maandelijkse factuur zullen zien oplopen tot respectievelijk 62,5 en 73,5 euro. Velen van hen zijn daardoor beter af als ze zouden overstappen op 'Flex'.

Een woordvoerder van Proximus benadrukt dat het telecombedrijf daarover ook transparant is. Proximus telt momenteel bijna 740.000 'Flex'-abonnementen. Alles samen heeft de operator zowat 2,1 miljoen internet-, 1,7 miljoen tv- en 2 miljoen vastetelefonieklanten. Voorts krikt Proximus voor particulieren vanaf januari de prijzen van alle internetabonnementen buiten bundels op met 1 euro per maand.

Wie een vaste lijn heeft van Proximus die niet tot een bundel behoort, betaalt 0,5 euro extra. Tot slot verhoogt Proximus onder meer nog de prijs van een tweede decoder, van 6 naar 8 euro per maand, en het tarief van TV Replay+, van 5 naar 6 euro. De prijzen van gsm-abonnementen veranderen niet.

