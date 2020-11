De telecombedrijven Proximus en Citymesh hebben een akkoord bereikt dat Citymesh in staat stelt zijn klanten mobiele en vaste telecomdiensten aan te bieden via het Proximus-netwerk. Het technologiebedrijf uit Oostkamp verzekerde zich vorige maand van de laatst beschikbare nationale 4G-licentie.

Door de overeenkomst krijgt Citymesh de beschikking over de bouwstenen die nodig zijn om zijn portfolio voor de B2B-markt verder uit te breiden. Volgens Proximus onderstreept het akkoord ook de open houding van de operator om samen te werken en gigabitconnectiviteit te leveren aan uiteenlopende partners.

Mobile Virtual Network Operator

De samenwerking tussen Proximus en Citymesh bestrijkt verschillende bedrijfsdomeinen. Voor het mobiele gedeelte zal een MVNO-configuratie (Mobile Virtual Network Operator) zorgen voor continuïteit van spraak- en sms-diensten op de private 4G- of 5G-netwerken van Citymesh en daarbuiten, via het openbare netwerk van Proximus. De overeenkomst stelt Citymesh voorts in staat zijn aanbod op het vlak van private netwerken voor industriële klanten te versterken.

Wat het vaste netwerk betreft zal Citymesh zijn klanten internet- en Explore-connectiviteit kunnen aanbieden en tevens wholesaleproducten van Proximus voor spraak doorverkopen.

Citymesh is al meer dan tien jaar actief als nichespeler in de telecommarkt. De focus van het bedrijf ligt op groeimarkten zoals industrie, healthcare, logistics en private stadsnetwerken. Het bedrijf is naar eigen zeggen de enige Belgische operator die al grootschalige private netwerken heeft uitgerold, bijvoorbeeld in de Zeebrugse haven of op Brussels Airport. Citymesh beschikt ook over een beperkte licentie voor 5G-netwerken.

